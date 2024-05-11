Между российским и китайским городами появилось речное сообщение
Между российским и китайским городами, Хабаровском и Фуюанем, запущено речное сообщение. Об этом сообщает «Синьхуа», партнер сети TV BRICS. Рейсы по реке Амур выполняются ежедневно.
Направление обслуживает китайский теплоход, на борту которого могут разместиться 99 человек. Жителям Хабаровского края предлагают путевки в Фуюань на три дня и две ночи. В пакет услуг входят трансфер, проживание, страховка, транспортный сбор и сопровождение гида-переводчика. Средняя стоимость путевки составляет 15 000-16 000 рублей.
Как заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в одной из соцсетей, 7 мая Хабаровск принял первый теплоход с туристами из КНР. На нем же в соседний Фуюань на три дня отправились тургруппы из России.