Между российским и китайским городами появилось речное сообщение

Между российским и китайским городами, Хабаровском и Фуюанем, запущено речное сообщение. Об этом сообщает «Синьхуа», партнер сети TV BRICS. Рейсы по реке Амур выполняются ежедневно.

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Направление обслуживает китайский теплоход, на борту которого могут разместиться 99 человек. Жителям Хабаровского края предлагают путевки в Фуюань на три дня и две ночи. В пакет услуг входят трансфер, проживание, страховка, транспортный сбор и сопровождение гида-переводчика. Средняя стоимость путевки составляет 15 000-16 000 рублей.

Как заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в одной из соцсетей, 7 мая Хабаровск принял первый теплоход с туристами из КНР. На нем же в соседний Фуюань на три дня отправились тургруппы из России.