Туристы сутки не могли улететь в Анталью из Москвы

Громкими овациями сегодня ночью встретили объявление о посадке на рейс в Анталью туристы в Жуковском. Вылететь на отдых они не могли сутки. Как утверждают отдыхающие, первоначально они должны были отправиться в Турцию 10 мая в 01:00 из Шереметьево на борту Southwind, но им сообщили о смене аэропорта.

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Теперь предстояло лететь из Жуковского на борту RedWings в 14:00. Прибыв туда, они узнали о новых проблемах. Уже после досмотра выяснилось, что рейс WZ 9613 перенесен. Представитель авиакомпании сообщил о замене борта.

В итоге посадку на Boeing 777, который за время ожидания пассажиров успел слетать в Египет, объявили только в 00:30 11 мая. А еще через час он оторвался от ВПП подмосковного аэропорта.

Ситуацию пояснили в пресс-службе RedWings: «В связи с возникновением технической неисправности было принято решение о переносе рейса. Пассажирам был оказан полный комплекс услуг в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Приносим извинения за задержку вылета и просим с пониманием отнестись к ситуации – обеспечение безопасности полетов является нашим главным приоритетом».

Ранее TourDom.ru писал, что авиарейс из Уфы в Таиланд задерживается на 15 часов.