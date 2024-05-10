Российский турист назвал минусы отдыха на Бали
Российский путешественник перечислил четыре причины, по которым он не желает возвращаться на Бали. В своем блоге на платформе "Дзен" он отметил, что столкнулся с недобросовестными таксистами, которые стремятся обмануть клиентов, выбирая длинные маршруты для увеличения стоимости поездки.
Также он упомянул экологические проблемы, отметив, что определенные месяцы на пляжах Бали наблюдается огромное количество пластика, превращающее их в настоящие свалки.
Третьей причиной, указанной путешественником, стало загрязнение воздуха. Он также упомянул неудобную инфраструктуру острова, отметив, что узкие улицы и недостаток тротуаров делают прогулки по Бали сложными и неудобными.