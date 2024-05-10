Российский турист назвал минусы отдыха на Бали

Российский путешественник перечислил четыре причины, по которым он не желает возвращаться на Бали. В своем блоге на платформе "Дзен" он отметил, что столкнулся с недобросовестными таксистами, которые стремятся обмануть клиентов, выбирая длинные маршруты для увеличения стоимости поездки.

© poslednie-novosti.com

Также он упомянул экологические проблемы, отметив, что определенные месяцы на пляжах Бали наблюдается огромное количество пластика, превращающее их в настоящие свалки.

Третьей причиной, указанной путешественником, стало загрязнение воздуха. Он также упомянул неудобную инфраструктуру острова, отметив, что узкие улицы и недостаток тротуаров делают прогулки по Бали сложными и неудобными.