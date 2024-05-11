Власти Индии развивают круизный туризм

Власти штата Мадхья-Прадеш в партнерстве с Управлением внутренних водных путей Индии (IWAI) и правительством штата Гуджарат подписали меморандум о взаимопонимании (МоВ) по развитию круизного туризма. Об этом сообщает Trinity Mirror, партнер сети TV BRICS.

© Unsplash

Два плавучих пирса были перевезены из Калькутты в Мадхья-Прадеш. Предлагаемый круизный маршрут начинается в священном городе Омкарешвар и заканчивается у Статуи Единства в Кевадии.

По условиям соглашения, правительство штата будет развивать дополнительную инфраструктуру для поддержки круизного туризма, стимулируя экономический рост в этом районе и принося пользу местному сообществу.

В публикации отмечается, что такой вид досуга позволит путешественникам погрузиться в местную культуру, традиции, узнать больше о кухне этой части Индии.