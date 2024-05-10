Турция открыла древнюю церковь Хора после 70 лет простоя

Турция открыла для мусульман древнюю церковь Хора, одно из самых знаменитых византийских зданий Стамбула, после того, как более 70 лет она использовалась в качестве музея. Это стало вторым подобным крупным преобразованием при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, сообщает портал MarketScreener.

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Церковь Хора (Карие) датируется 4 веком и была превращена османами в мечеть. В 1945 году она стала музеем, а в 2020 году Эрдоган подписал указ о возвращении ей статуса мечети. Большая часть существующего здания относится к церкви 11 века, которая была частично перестроена 200 лет спустя после землетрясения. Теперь она открылась для верующих после реставрации.

Внешние помещения церкви были сохранены как музейные, и посетители могли беспрепятственно любоваться мозаиками и фресками 14 века, на которых изображены сцены из библейских историй. В соответствии с мусульманскими традициями, мозаики в молитвенной части здания были скрыты за занавесками.

Напомним, в 2020 году президент Эрдоган превратил всемирно известный Стамбульский собор Святой Софии, сохранявший с 1934 года нейтральный статус музея, в мечеть. На церемонии открытия приняли участие десятки тысяч человек.