Большинство заболевших на отдыхе туристов занимаются самолечением

83% российских туристов рассказали, что справляются с заболеваниями во время путешествий лишь привычным для себя медикаментам: туристы берут на отдых лекарства из дома и используют их при необходимости. А почти каждый третий покупал препараты в местной аптеке, опираясь на рекомендации фармацевтов. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на сервисы Ostrovok.ru и «Сбер Еаптека».

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Интересно, что 7% наших туристов вовсе игнорируют симптомы заболевания, не ограничивают себя в активностях и продолжают отдых в обычном формате. Меньшинство же заболев, предпочитают оставаться в гостиничном номере, пока не исчезнут признаки недомогания, но при этом не используют медикаменты для поддержки организма.

Лишь менее 1% путешественников сказали, что готовы на крайние меры – прервать отдых и вернуться на лечение домой.