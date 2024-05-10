В Хургаде защитить туристов от акул предлагают новым изобретением

В соцсетях Египта появилось интригующее видео с рассказом о новом и якобы эффективном способе защиты туристов от акул. Свой прототип изобретатель показал на морской набережной в Хургаде. Экспертом выступил еще один энтузиаст, представившийся основателем местного Университета морского спасения и охраны окружающей среды.

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По словам инженера, задуматься над проблемой спасения людей его подвигла трагедия с россиянином, которого морской хищник растерзал на пляже отеля Elysees Hotel Hurghada. Ни спасатели, ни другие туристы не успели прийти ему на помощь.

В кадре показано миниатюрное устройство, которое, по утверждению создателя, работает на площади до 100 кв. м: для этого его достаточно погрузить в воду. Акулу будет отпугивать некий импульс, который для понимания зрителей представлен в виде мигающей лампочки.

Мощность такого прибора предполагают увеличить, но для реализации проекта необходимо финансирование. Поэтому изобретатель пытается привлечь внимание египетских властей и инвесторов, в том числе из Саудовской Аравии, где планируют создать новые курорты на Красном море, например в виде нефтедобывающей платформы.

Для убедительности был обрисован целый комплекс по защите туристов на пляжах. В него входят подводные камеры и пульт управления. При обнаружении хищника пойдет сигнал тревоги для купающихся людей, а устройство будет отпугивать акул и в то же время не причинит им никакого вреда. Словом, и безопасность соблюдена, и морская фауна не пострадает.

Еще более фантастически выглядит утверждение, что такой аппарат не требует подзарядки и включает что-то типа динамо-машины, генерирующей ток. Так это или нет, но внимание к проблеме видеоролик подогревает. Автор также упомянул, что инженер очень хочет, чтобы разработка была реализована именно в Египте.

Ранее «ТурДом» писал, что экологи выступили против установки защитного барьера от акул вдоль побережья Красного моря и потребовали снять сети вокруг пляжей. В качестве альтернативы было предложено усилить службу спасателей и отслеживать передвижение наиболее опасных видов хищников через спутники.