Турэксперт назвал причины, по которым могут не выдать шенгенскую визу

Россиянам, которые хотят оформить шенгенскую визу, могут отказать из-за отсутствия родственных связей за границей. Об этом в субботу, 11 мая, сообщила тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь.

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— Шенгенскую визу могут не выдать тем, у кого плохая история с родственными корнями, то есть это те люди, которые пытаются с помощью туристической визы остаться в стране. Если у вас есть какие-либо долги, эта история также не пройдет, — рассказала эксперт.

По словам Ансталь, стоит озаботиться оформлением документов заблаговременно, потому что процесс оформления визы может занять от одного до трех месяцев, сообщило издание News.ru.

10 мая посольство Болгарии в Москве начало оформлять россиянам шенгенские визы. Она распространяется на поездки в Болгарию и на все направления шенгенского соглашения.

С 31 марта Болгария частично присоединилась к Шенгенской зоне. «Вечерняя Москва» узнала, на каких условиях можно получить визу, сколько она будет действительна и в какие еще страны можно будет поехать.