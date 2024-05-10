Летевшего в Ригу россиянина не пустили рейс

Сотрудники AirBaltic отказались пустить на рейс из Стамбула в Ригу россиянина несмотря на то, что у него имелась шенгенская виза. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Как сообщил сам мужчина, представившийся Глебом, представители авиакомпании попросили отойти от гейта всех россиян, у которых не было вида на жительства в Прибалтике и пропускали на борт только с этим документом.

В итоге россиян с визами пропустили, только когда их борт уже улетел. Авиакомпания вернула не попавшим на рейс пассажирам лишь налог — 75 евро.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кольцово 10-летнего россиянина сняли с рейса за границу из-за одной буквы в паспорте.