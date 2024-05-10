На юге Индии пройдет фестиваль русской литературы

Фестиваль русской литературы, посвященный 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина и 135-летию со дня рождения поэтессы Анны Ахматовой, будет в течение более месяца проходить в городе Тривандрум (южный индийский штат Керала). Об этом ТАСС сообщил почетный консул РФ в этом городе Ратиш Наир.

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"Совместно с московским фондом "Русский мир" и Фондом имени Ломоносова в штате Керала мы организуем фестиваль русской литературы, который торжественно откроется 12 мая и продлится до 14 июня", - сказал Наир.

По его словам, в рамках фестиваля пройдет серия семинаров, симпозиумов, выставок, конкурсов и поэтических чтений.

"В рамках фестиваля будут организованы семинары на темы "Пушкин - жизнь и творчество" и "Анна Ахматова - поэт с общественными интересами". Студенты из разных стран будут декламировать стихи Пушкина на двадцати языках", - отметил Наир.

Почетный консул РФ подчеркнул, что русская литература занимает особое место в жизни жителей Кералы, а произведения русских писателей всегда пользуются большой популярностью.