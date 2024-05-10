Египет идет на новый рекорд по наплыву туристов

В текущем году власти государства рассчитывают принять на 30 % больше иностранных гостей, чем в 2023-м. Об этом сообщила Гада Шалоби, замминистра туризма и древности Египта.

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По ее словам, спрос растет на все виды туризма, и это подтверждает, что в достаточной степени в стране обеспечивается безопасность туристов.

По итогам первых четырех месяцев число туристов выросло на 27 % больше, чем за тот же период прошлого года. В первую очередь рост обусловлен въездным туризмом из арабских стран.

Если всем задуманным планам в сфере турбизнеса удастся реализоваться, Египет может установить новый рекорд по максимальному в истории туризма потоку иностранных гостей, пишет «Турпром».

Ранее в Турции снизился поток туристов из России на 20 %.