Египет больше не хочет быть страной пирамид

На завершившейся в Дубае выставке Arabian Travel Market (проходила 6–9 мая. – Ред.) с программными заявлениями выступили представители туристических властей Египта. Корреспондент TourDom.ru посетил пресс-конференцию и убедился, что образ страны пирамид чиновники считают устаревшим. Туристам, среди которых растет число гостей из Ближнего Востока, Китая и Индии, собираются предлагать другой Египет.

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Вице-министр по туризму Гада Шалаби поделилась статистикой. В 2023 году Египту удалось справиться с падением турпотока и привлечь 15 млн иностранных гостей. Цель – удвоить эту цифру к 2028 году. К Египту в мире, по ее словам, сейчас очень высокий интерес – направление входит в 10 поисковых запросов Google. В сочетании с хорошей транспортной доступностью по отношению к основным регионам – поставщикам туристов это дает бонус в виде прироста турпотока. Большим достижением в Египте считают привлечение гостей из стран Персидского залива (+45%), Индии (+54%), Китая (+131%).

Чтобы принять желаемые 30 млн туристов, египтяне намерены открывать больше гостиниц, и не только на Красном море. Большие надежды возлагают на новую курортную зону Нью Аламейн на побережье Средиземного моря – на пресс-конференции показали слайд, но не стали подробно останавливаться, так как пока подавляющее большинство гостей едет все же не туда.

По словам г-жи Шалаби, Египет фокусируется на четырех типах турпродукта. Это история и культура (пирамиды Гизы, Каир, Асуан), приключения (вице-министр отнесла к ним дайвинг и снорклинг. – Ред.), а также семейный туризм с детьми и релакс для тех, кто хочет просто ничего не делать и побыть на пляже.

Есть планы также привлекать паломников. Как было сказано, правительство Египта вложило большие ресурсы в обновление религиозных маршрутов на Синае. Оказалось, что этот регион интересен гостям из Латинской Америки. А для мусульман собираются предлагать уик-энды в Каире и продвигать их как дополнение к хаджу.

Гада Шалаби перечислила и другие направления роста – гастрономия, проведение свадеб и других мероприятий, а также велнес. В общем, напрашивался вывод, что Египет хочет преодолеть стереотип о стране пирамид и Красного моря. Это предположение подтвердил еще один спикер – СЕО египетского управления по туризму Амр Эль Кади. В ходе исследования предпочтений туристов представители его ведомства убедились – гости хотят разнообразия. Поэтому пиар Египта будет строиться именно с целью создания образа самобытной страны, где есть много всего интересного.

Так как Arabian Travel Market проходила в Дубае и ориентирована на весь мир, о России на пресс-конференции ничего не говорили. Тем не менее корреспондент TourDom.ru в кулуарах задал вопрос – не забыли ли про Россию? Амр Эль Кади подтвердил, что Россия остается в числе приоритетов и занимает второе место после Германии по количеству туристов. Египет продолжает сотрудничество с российскими туроператорами и дает им необходимую поддержку.