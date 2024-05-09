Что посмотреть в Таиланде в мае?

Май — отличный месяц для осмотра достопримечательностей и посещения увлекательных мероприятий: температура воздуха немного снижается, что делает прогулки еще более комфортными. То, что нужно для мастер-класса по йоге на открытом воздухе или наблюдения за ракетами, взмывающими в небо.

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Mango Art Festival 2024, 7-12 мая

Поклонникам современного искусства приготовиться: фестиваль считается самым ярким событием года в арт-индустрии. Он проводится в бангкокском центре River City: это первый и пока что единственный проект такого рода в Азии, где удается сочетать искусство, дизайн и перфоманс. У правительства королевства на фестиваль большие планы — предполагается, что благодаря ему Бангкок закрепит свое звание одной из мировых столиц культурного туризма.

Фестиваль ракет Бун Банг Фай, 10 мая-2 июня

Ежегодно проводится в северо-восточных провинциях Таиланда: в Ясотхоне — 10-12 мая, в Каласине — 18-19 мая, в Ройете – с 29 мая по 2 июня. Это давняя традиция: считается, что чем выше взлетят ракеты в небо, тем быстрее духи услышат просьбу послать местным жителям дождь, чтобы они могли собрать щедрый урожай риса. На фестивале за возможность запустить ракету выше, чем у соперников, всегда соревнуется несколько команд.

OUTDOOR FEST 2024, 16-19 мая

Выставка для профессионалов туристического бизнеса и поклонников активного отдыха проводится в Бангкоке в Национальном конгресс-центре имени королевы Сирикит. На ней можно будет ознакомиться с выгодными предложениями от travel-операторов Таиланда и пообщаться с известными фотографами и инфлюенсерами.

Krabi Wellness Festival 2024, 17-18 мая

Отличный повод изменить жизнь к лучшему — фестиваль здоровья и хорошего самочувствия, проходящий во второй половине мая в Thailand National Sports University в Краби при поддержке Туристического управления Таиланда. Все желающие смогут посетить мастер-класс по Виньяса-флоу йоге, которая считается одной из самых популярных современных практик. Это разновидность Хатха-йоги, дополненная динамичными связками.

Висакха Буча, 22 мая

Отмечается каждый год, в день полнолуния шестого лунного месяца — и символизирует рождение, достижение просветления и перерождение Будды, произошедшее много веков назад. В этот день его последователи посещают храмы, готовят подношения для монахов и зажигают свечи. Держа их в руках, буддисты трижды обходят храм, но праздник знаменит и другими ритуалами. Например, в храме Ват Пхра Тхат провинции Накхонпханом в этот день принято готовить кашу из риса в честь Будды.

Samui Regatta 2024, 21 мая -1 июня

Первая регата прошла на острове Самуи в 2002 году: с тех пор с каждым годом число гостей мероприятия, которые приезжают насладиться гонками судов и веселыми вечеринками, лишь растет. Мероприятия основной программы традиционно пройдут на пляже Чавенг при поддержке руководства провинции Сураттхани, муниципалитета Самуи и Туристической ассоциации Самуи.