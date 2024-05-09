Авиарейс из Уфы в Таиланд задерживается почти на 15 часов

Рейс WZ 3047 авиакомпании Red Wings, который должен был отправиться на Пхукет (Таиланд) сегодня в 09:30, уже несколько раз откладывался. Вылет переносился сначала на 14:30, затем на 20:00, очередное время, которое значится на табло аэропорта, – 12 часов ночи.

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Как рассказала порталу TourDom.ru турагент, чьи туристы ждут посадки в самолет, представители авиаперевозчика не сразу вышли к пассажирам. Людям пришлось понервничать, так как никакой информации о причинах задержки не было.

Тем не менее ближе к обеду всем пассажирам предоставили горячее питание и напитки. Иногородним предложили размещение в гостинице в Уфе.

Как говорят туристы, лайнер не может вылететь по техническим причинам. Обещается. что к полуночи неисправность воздушного судна будет устранена.

Ранее мы писали, что турагентов лишь в последний момент предупредили об отмене рейса из Москвы в Египет. Туристы с Дальнего Востока, у которых была куплена путевка с указанным перелетом, узнали об изменении в расписании слишком поздно и впустую прибыли в столицу.

UPD: Поступил официальный комментарий от Red Wings: