В Турции снизился поток туристов из России на 20%

В этом сезоне Германия вышла вперед по количеству туристов, посещающих Турцию, обогнав Россию. Согласно отчетам турецкого издания Hürriyet и заявлениям представителя Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и туроператоров (AKTOB) Каана Кавалоглу, количество туристов из России сократилось на 20%. Тем не менее Турция остается популярным направлением среди россиян, почти половина из которых выбирают эту страну для поездок в мае текущего года. Внутренний туризм и поездки в Египет также пользуются спросом.

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Рост числа туристов замечен не только среди немецких туристов, но и среди британских и польских туристов, где отмечен 30%-й прирост. Также отмечается увеличение числа туристов из Ирана на 50%.

По прогнозам Кавалоглу, общее количество туристов в Турции в этом сезоне достигнет 17 миллионов человек, если не произойдет непредвиденных событий.

За первые четыре месяца текущего года в Анталью прибыло рекордное количество иностранных туристов - 2,66 миллиона человек, что на 14,1% больше, чем в прошлом году

Напомним, по данным погранслужбы ФСБ, в первом квартале 2024 года россияне чаще всего ездили за рубеж в страны ближнего зарубежья: Абхазию, Казахстан, Грузию и Армению. Из дальнего зарубежья лидером по популярности стал Китай.