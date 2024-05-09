Несмотря на то, что Италия, по сути, является недружественной страной для России, так как премьер этой страны Мелони подписала с Зеленским соглашение о безопасности, сами итальянцы против вражды с РФ и поставок вооружения Киеву.

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Жители Италии высказывают свою поддержку нашей стране. После теракта у российского посольства в Риме неравнодушные итальянцы приносили цветы в знак соболезнования, а также писали слова поддержки на кириллице, используя переводчики.

Правительство Италии щедро выдает визы российским туристам, чем другие страны Евросоюза. Жители Аппенинов радушно встречают русских туристов. В отличие от некоторых других стран, в итальянских магазинах можно приобрести брендовые товары, хотя оформление Tax Free при покупке на сумму свыше 300 евро по-прежнему невозможно. По всему Риму установлены новые автоматы для продажи билетов в общественный транспорт с русским интерфейсом. Экскурсии по столице проводятся на русском языке, так же как и продажа карт в книжных магазинах.

Ранее глава Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо сообщил, что палата прекратила действие системы, которая позволяла российским компаниям приобретать итальянские товары за рубли, в ответ на обращение Комитета по финансовой безопасности Италии.