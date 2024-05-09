Гастрономическое путешествие по Тоскане

В Италию едут не только, чтобы проникнуться богатой историей, насладиться неповторимой архитектурой и сокровищами искусства. Bel Paese, «красивая страна», как называют свою родину итальянцы, также славится разнообразной кухней, которая в каждом регионе особенная. Гастрономический туризм по стране популярен как среди иностранцев, так и самих итальянцев. О том, какие блюда непременно стоит попробовать в Тоскане, рассказала Ирина Орлова, основатель онлайн-школы итальянского языка UniversItalia, которая живет на две страны уже 25 лет.

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Одним из символов тосканской кухни является Bistecca alla Fiorentina (бистекка алла фьорентина). Заказывая это блюдо, вы получаете не просто стейк, а частицу истории и души этого региона. И когда официант выносит его, вы чувствуете, как весь мир замирает в ожидании: кусок мяса толщиной 5 см и весом больше килограмма, приготовленный на открытом огне, подается вам с гордостью и уважением к традициям. Первый укус заставляет вас забыть обо всем на свете – нежное мясо, пропитанное ароматом дыма, просто тает во рту.

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Еще одно знаковое блюдо тосканской кухни – Ribollita (риболлита). Название этого супа переводится с итальянского буквально как “сваренный снова” или “перекипячённый”, что отражает особенности его приготовления. Изначально Ribollita готовили бедняки, чтобы ничего не выбрасывать. Основными ингредиентами были (и остаются по сей день) овощи, бобы, капуста и хлеб. Традиционно риболлиту готовили вечером, а затем разогревали на следующий день, таким образом суп становился еще вкуснее(похожее блюдо есть и в русской кухне – щи суточные). Этот суп словно дает вам возможность проникнуться духом тепла традиционной итальянской семьи.

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Pappardelle al Cinghiale (паппарделле аль чиньяле) – знаменитое тосканское первое блюдо (да, паста считается в Италии первым блюдом). Его приготовление – это настоящее искусство, которое требует внимания к деталям и точное следование традициям. Все начинается с выбора ингредиентов: свежая широкая домашняя лапша (pappardelle), мясо дикого кабана (cinghiale), замаринованное в красном вине с ароматными травами, затем обжаренное со свежайшими овощами на оливковом масле – все это заставит вас восхищаться истинной кухней Тосканы.

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Не забудьте про antipasti (закуски): crostini difegatini (сухарики с паштетом из печени); affettati(нарезки) из ветчины, колбасы и других мясных деликатесов; crocchette di patate e pancetta ripiene di mozzarella (крокеты из картофеля и бекона с начинкой из сыра моцарелла) или же просто поджаренный на гриле хлеб (pane tostato alla griglia) с оливковым маслом холодного отжима, – это все невероятно аппетитно! И да, в Тоскане оливковое масло совершенно особенного вкуса. Конечно, для того, чтобы найти продукты местных фермерских хозяйств, вам понадобятся хотя бы минимальные знания итальянского языка, так как английским, увы, итальянцы не владеют.

А если после всех этих яств у вас останутся силы, то обязательно попробуйте знаменитые dolci (сладости). Castagnaccio (кастаньяччо) готовится по неизменному рецепту с эпохи Возрождения. Как следует из названия, его готовят из муки каштанов (castani) с добавлением грецких и кедровых орехов, изюма и… розмарина!

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Рецепт известных во всем мире Cantucci (кантуччи)также известен с середины XVII века. Это печенье с миндалем, которое выпекается дважды: сначала в виде полосок теста, а затем – нарезанным на отдельные печенья. В каждой траттории есть свой небольшой секрет приготовления и подачи Cantucci– достаточно спросить об этом хозяина заведения!

Совет от Ирины Орловой: