Грузия меняет условия въезда для россиян

С 1 июня на территории Грузии вступят в силу новые правила для туристов. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР) России, с указанной даты все посетители страны должны будут иметь медстраховку на весь период пребывания.

© unsplash

«С начала лета в Грузии все туристы должны обладать медицинской страховкой на весь период пребывания в стране. Нарушители правила будут оштрафованы на примерно 110 долларов», — на данные ведомства ссылается MK.RU.

По мнению издания, гражданам РФ новшество не доставит особых проблем, так как страховки зачастую оформляются автоматически через турагентства. Особое внимание требованию должны уделить путешественники, которые самостоятельно панируют поездки и перелеты.

В начале мая принятый грузинским парламентов закон об иноагентах вызвал масштабную волну протестов. В интервью URA.RU глава Центра этнических и международных исследований, политолог Антон Бредихин отмечал, что РФ должна быть готова оперативно отреагировать, если беспорядки в Грузии будут развиваться, как во времена «Революции роз» (смена власти в стране в ноябре 2003 года).