Туристический сезон в Анталье начался с рекордного числа туристов

Туристический сезон в Анталье начался с рекордного количества отдыхающих — за четыре месяца курорт посетили более 2 млн туристов, сообщает издание Hurriyet. По прогнозам главы Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья, в текущем году в Анталью планируется принять более 17 млн туристов.

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В прошлом году в Анталью приехали 15,7 млн иностранных туристов, что на 2,7% больше, чем в рекордном 2019 году. Среди них почти 3,5 млн человек были из России. Однако в текущем сезоне отмечается снижение посещаемости русскими туристами на 20%, в то время как у немецких туристов наблюдается рост посещаемости на 20%.

По словам главы ассоциации, причины снижения интереса россиян к отдыху в Анталье не названы, но ранее турецкие представители индустрии отмечали увеличение цен на жилье и аренду, а также сложности с получением видов на жительство, что могло повлиять на решение туристов об отдыхе в других странах.

Ранее российский турист скончался на отдыхе в турецкой Аланье. 57-летний гражданин РФ по имени Леонид Харитонов отдыхал с семьей в отеле и почувствовал недомогание.

Похожий случай произошел в начале мая. Турист из России скончался на турецком курорте Аланья. Мужчину госпитализировали в больницу из гостиницы, однако, несмотря на усилия врачей, он ушел из жизни. О причинах смерти туриста не сообщается. 62-летнего россиянина зовут Валдас Л. В Аланью он приехал на отдых с семьей.