В Анталье в течение года планируют принять более 17 млн туристов

Туристический сезон в Анталье начался с рекордов, за четыре месяца ее посетили свыше 2 млн туристов. По итогам года в средиземноморской курортной провинции планируют принять более 17 млн туристов, сообщил глава Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья (AKTOB) Каан Кавалоглу.

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Согласно данным ассоциации, в 2023 году в Анталье отдохнули 15,7 млн иностранцев, что на 2,7% больше, чем в рекордном для нее 2019 году (15,3 млн). Анталью в прошлом году посетили почти 3,5 млн россиян. В AKTOB ранее сообщали, что в этом году планируют минимум 10-процентный рост посещаемости курорта российскими туристами.

По словам Кавалоглу, с начала сезона отмечен 20-процентный спад посещаемости Антальи туристами из России.

"В начале сезона русские были впереди, однако сейчас их обошли немцы. На немецком рынке у нас рост в 20%. <...> На российском рынке фиксируются потери в размере 20%", - сказал глава ассоциации газете Hurriyet, не назвав причин спада турпотока из России.

Представители турецкой туриндустрии ранее отмечали, что рост цен, в том числе на недвижимость и аренду жилья, а также проблемы с получением вида на жительство в Анталье привели к оттоку россиян в другие страны, в частности в ОАЭ и на Балканы.

По данным Минтуризма Турции, Анталью с начала года посетили почти 540 тыс. туристов из ФРГ, на втором месте Россия (367 тыс. человек), за ней следует Великобритания (266 тыс.). В 2023 году в Турции побывали 56,7 млн туристов, на первом месте по ее посещаемости были граждане РФ (6,3 млн человек).