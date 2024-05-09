Путешественник раскрыл отношение европейцев к российским туристам
Путешественник Алексей Кутовой раскрыл, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».
По словам автора, среди иностранцев сильны предрассудки о России. Европейские туристы за границей считают жителей страны странными и грубыми и стараются избегать мест, где много приезжих из России.
«Самое смешное, что это говорят те же самые люди, которые позже вечером напиваются как свиньи и могут прямо в хостел привести кого-нибудь на ночь, устроив беспредел на глазах у других людей», — возмутился блогер.
Он добавил, что такое поведение особенно характерно для британцев.
Другая российская туристка отдохнула в Турции и обратила внимание на плохое отношение к соотечественникам.
«Это выражается в обслуживании официантами: к европейцам подходят, а к нам нет», — пояснила она.
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