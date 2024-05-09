У россиян вырос спрос на путешествия в Китай

Этим летом на 64 % выросло число бронирований авиабилетов в Китай. Подробности рассказали аналитики «Авиасейлс».

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«На Пекин приходится 36 процентов от всех бронирований в Китай. Туристы в среднем проводят в столице две недели. Стоимость прямых перелетов из Москвы летом начинается от 41 тысячи рублей туда-обратно», – говорится в сообщении.

Вторым по популярности стал Шанхай. Бронирование авиабилетов туда составляет 22 %. 7 % бронируют билеты в Харбин. В Шеньян летят 5 % туристов, в Гуанчжоу – 4 %. Примерно столько же полетят в Санью, передает «Лента.ру».

Напомним, куда следует отправиться в мае по привлекательной цене, рассказала руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. Она назвала несколько направлений, которые следует посетить весной.