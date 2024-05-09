Туристка потратила на Кубе миллион рублей и пожаловалась на «пофигизм местных»

Российская путешественница отдохнула на Кубе и рассказала, что ее разочаровало во время поездки. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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«Мне понравился колорит страны, старые американские автомобили, живописная разруха, — написала она. — Но совсем не понравился пофигизм местных и нежелание напрягаться и что-то делать».

Туристка пожаловалась, что потратила миллион рублей на отдых в отеле по системе «все включено» в течение 16 дней, однако бронирование жилья у местных жителей и покупка еды в магазинах обошлись бы ей еще дороже. Также ее возмутило, что на Кубе перед получением любой услуги необходимо давать чаевые.

«В отличие от нормальных стран, где ты сначала получаешь услугу, а потом благодаришь за нее, на Кубе надо сначала отвалить несколько долларов, а потом надеяться, что у тебя в номере появится чистое полотенце. Или не появится», — заключила россиянка.

Эта же тревел-блогерша развеяла популярные мифы о Кубе. Она отметила, что курорт оказался неожиданно дорогим, из дешевых товаров там были только «паленые сигары и ром из-под полы».