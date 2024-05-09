Специалист посоветовала планировать летний отдых заранее

Заместитель гендиректора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова рассказала о плюсах заранее спланированного отпуска.

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«Сформировав общий бюджет отпуска, посчитайте, какую сумму необходимо откладывать с каждого дохода, чтобы достичь своей финансовой цели», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, цель может быть краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной, в зависимости от размера расходов и горизонта планирования.

Например, накопить на ежегодный отпуск поможет накопительный счёт или регулярно пополняемый банковский вклад.

«Так у вас не будет соблазна потратить сберегаемую сумму на другие расходы или спонтанные покупки, если бы она просто лежала дома в виде наличных или на карте без возможности начисления дохода», — заключила эксперт.

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