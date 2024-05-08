Спрос на отели Абхазии с питанием «полный пансион» и «‎все включено» растет

Спрос на туры в отели Абхазии с питанием "полный пансион" и "все включено" вырос в два раза в среднем по рынку в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"Спрос на туры в отели Абхазии с питанием "полный пансион" и "все включено" существенно - в два раза в среднем по рынку - вырос в сравнении с прошлым годом. Значительное увеличение фиксируют, в том числе "Интурист", АЛЕАН и "Мультитур", - говорится в сообщении. Отмечается, что в некоторых популярных отелях Абхазии с типами питания "все включено" и "полный пансион" уже фиксируются приостановки продаж на лето.

В Pegas Touristik отмечают, что такие туры в три раза популярнее заездов в отели с питанием "завтрак", а по статистике туроператора Let`s Fly (входит в ГК "Слетать.ру") самый востребованный вариант питания у туристов в Абхазии - полный пансион: его выбирают 48,5% клиентов компании. По оценке Fun&Sun, по соотношению "цена-качество" среди абхазских отелей с питанием "полный пансион" лидер по количеству бронирований - объединение пансионатов курорта (ОПК) "Пицунда".

"Востребованы отели с развитой инфраструктурой и высоким рейтингом и положительными отзывами в соцсетях", - отмечают представители туроператора "Дельфин".

Эксперты прогнозируют дефицит мест в отелях со "все включено" и "полным пансионом" в Абхазии летом. По оценке "Мультитур", загрузка популярных объектов на июль-август уже составляет 70-80%. Как рассказали представители туроператора "Русский экспресс", уже есть отели, где распроданы номера на определенные даты.

В 2023 году в Абхазии на отдыхе и экскурсиях побывали около 1,4 млн человек, в основном это россияне.