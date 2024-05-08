Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле вырос на 8,3%

В апреле 2024 года пассажиропоток авиакомпаний России составил 8,2 млн человек, что на 8,3% больше показателя годичной давности. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

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«По предварительным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в апреле вырос к аналогичному месяцу 2023 года на 8,3%, до 8,2 млн человек», – говорится в сообщении. Уточняется, что из них на рейсах по России перевезено 6,2 млн человек (рост на 3,1%), на международных рейсах – 2 млн (рост на 28,3%).

Росту пассажиропотока в 2024 году способствуют в том числе распродажи билетов, проводимые крупнейшими российскими авиакомпаниями, отмечается в материале.

По словам руководителя аналитического центра подведомственного Росавиации Государственного НИИ гражданской авиации (ГосНИИ ГА) Федора Борисова, которые приводятся в материале, объем авиаперевозок в России активно восстанавливается и стремится к допандемийным значениям.