Из-за отмены рейса из Москвы в Египет туристы впустую слетали в столицу

В редакцию TourDom.ru обратился турагент и рассказал о неприятной ситуации, в которой оказались его туристы.

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Тур в Египет с вылетом из Москвы 9 мая был куплен еще 2 месяца назад. А 7 мая, всего за 2 дня до начала поездки, турагент получил сообщение от туроператора: рейс в Шарм-эль-Шейх отменен. Никаких альтернатив не предложили, только аннуляцию с возвратом денег.

Проблема в том, что туристы, которые должны были отправиться из Москвы на отдых в Египет, живут на Дальнем Востоке. Они заблаговременно купили авиабилеты в столицу, об отмене рейса узнали уже в пути.

«Пытаемся подобрать тур у других туроператоров, но вылетать нужно уже завтра, так как даты отпуска ограничены и у людей куплены обратные билеты из Москвы в регион. Доступных рейсов очень мало, отелей тоже. Цены сейчас намного выше, ведь отмененный тур приобретался по акции раннего бронирования – равноценный по качеству и стоимости вариант подобрать не получается. Отдых под угрозой срыва», – не скрывает эмоций турагент.

Как поясняет юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская, в сложившейся ситуации туроператор обязан компенсировать туристам убытки. Если удастся купить у другого поставщика альтернативный тур, сходный по общим параметрам с изначальным (даты, продолжительность, отель, категория номера), то туристы вправе требовать с туроператора полную оплаченную ему сумму плюс разницу в стоимости, если новый турпакет окажется дороже. Кроме того, туристы могут отказаться от поиска альтернативы, при этом туроператор также обязан вернуть все деньги без удержания фактически понесенных им расходов и дополнительно компенсировать затраты на перелет в Москву и обратно.

«Несмотря на то что купленные авиабилеты с Дальнего Востока в столицу не входят в турпакет, их стоимость – это тоже убыток туристов, который по закону должен быть им возмещен», – отмечает юрист.

Изменения в расписании чартеров случаются у туроператоров, особенно в начале очередного сезона, когда формируется уточненный график вылетов. Отмены рейсов, например в связи с недостаточной загрузкой, вероятны и в отдельные даты. Не исключено, что на отправление 9 мая не набралось пассажиров, чтобы заполнить самолет, перелет оказался бы для туроператора убыточным, и он решил от него отказаться из соображений рентабельности. Турагентам необходимо учитывать подобные риски, тщательно отслеживать изменения в расписании чартерных рейсов и своевременно оповещать туристов о корректировках.