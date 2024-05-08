В 2025 году состоится первый круиз для обнаженных путешественников

Первый в мире полностью «голый» круиз состоится в 2025 году, Компания The Big Nude Boat заявляет, что благодаря такой неожиданной концепции пассажиры смогут почувствовать свободу и прожить незабываемый опыт, который они будут вспоминать с большим восторгом.

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Ожидается, что круизный лайнер, рассчитанный на 2300 пассажиров, сделает остановку на частном острове, расположенном на Багамских островах, а также зайдёт в несколько других колоритных мест в Карибском море. Удивительное путешествие продлится 11 дней.

За такое нестандартное удовольствие придётся заплатить от $ 2 тыс. При этом билет на лайнер, включающий все доступные на борту опции, обойдётся путешественникам в $ 33 155. За эти деньги туристы смогут не только отдохнуть в уютной каюте и позагорать на палубе, но также позаниматься снорклингом с морскими черепахами, покататься на каяках и на зиплайне.