Турбизнес ждет отмены сухого закона в отелях Саудовской Аравии

Турбизнес ждет смягчения антиалкогольного законодательства в Саудовской Аравии, что сделает возможным введение системы «все включено» в новых отелях на побережье Красного моря. Эта тема обсуждается в кулуарах выставки Arabian Travel Market 2024 в Дубае. Саудовская Аравия – один из ее крупнейших партнеров и традиционно выступает с огромной экспозицией. На стендах представлены новые гостиничные инициативы, в том числе девелоперы проектов Neom и Red Sea Project на Красном море.

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Идея развития курортов на Красном море – часть глобальной стратегии Саудовской Аравии по международному туризму. Достаточно сказать, что в рамках Red Sea Project должно быть построено 50 отелей. Полная или частичная отмена сухого закона хотя бы применительно к гостиницам выглядит логичным шагом. «Саудиты настроены решить вопрос с алкоголем в отелях, так как от этого зависят планы инвесторов из гостиничной сферы», – рассказал TourDom.ru глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, участвующий в выставке. Он привел в пример Rixos, который считается одним из признанных специалистов по «все включено».

В сети Rixos подтвердили редакции, что в Саудовской Аравии действительно планируется открытие отеля в прибрежной зоне, но не в составе проекта Red Sea, а в Джедде. Это портовый город, посещаемый туристами в рамках круизов. Что касается планов по отмене алкогольного «бана», то в компании комментировать их не стали – пока все остается на уровне неофициальной информации.

Представители управления по туризму проекта Red Sea, с которыми наш корреспондент пообщался на выставке Arabian Travel Market, сообщили, что пока запрет на алкоголь в стране остается в силе. С их слов, первые отели на саудовском курорте уже открыты. В частности, гостей принимает Ritz Carlton, а само направление позиционируют как место для дайвинга, комфортного пляжного и активного отдыха. Кроме того, возможны комбинированные маршруты по стране с посещением ключевых достопримечательностей.

Тем не менее собеседники редакции считают, что рано или поздно Саудовская Аравия смягчит сухой закон и разрешит подачу спиртных напитков в отелях. Процесс уже начался. В начале года в Эр-Рияде заработал первый алкогольный магазин, правда, воспользоваться им могут только дипломаты. «Когда отели в Red Sea Project и Neom начнут массово открываться, отменят и запрет», – уверен генеральный директор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов. Он привел в качестве примера опыт Египта, где много лет назад действовали аналогичные ограничения, но с появлением крупных курортов вроде Шарм-эль-Шейха они были отменены.