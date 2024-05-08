Число выездов россиян за границу достигло 5,5 млн с начала года

Число выездов россиян за границу выросло на 9% в первом квартале относительно того же периода прошлого года. Данные раскрыла погранслужба ФСБ, пишет РБК. Всего за первый квартал россияне совершили почти 5,5 млн заграничных поездок.

В январе-марте среди направлений, куда россияне чаще всего выезжали, в том числе с нетуристическими целями, оказались страны ближнего зарубежья — Абхазия, Казахстан, Грузия, Армения. Среди стран дальнего зарубежья самые популярные — Турция, ОАЭ, Китай, Таиланд и Египет. Выездной туризм постепенно восстанавливается, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян:

Артур Мурадян генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма «По числу поездок динамика растет, потому что открывается большее количество рейсов, появляется больше возможностей для стыковочных направлений. Если смотреть по статистике погранслужбы России, она будет расходиться с туристической статистикой, потому что большие потоки генерируются в СНГ, но это, как правило, нетуристического характера. Если же смотреть по увеличению, то, наверное, самой большой прирост покажет Юго-Восточная Азия, в частности Таиланд, количество прямых рейсов продолжает увеличиваться, и эта страна уверенно двигается ко второму месту в туристическом рейтинге предпочтений россиян. Можно точно сказать, что Арабские Эмираты поставят новый абсолютный рекорд по количеству путешественников из России — это тоже является результатом большого количества рейсов не только арабских перевозчиков, но и российские в этом зимнем сезоне встали на направление, выведя самолеты из двойного реестра. Конечно же, Турция получила сокращение, если мы посмотрим на статистику погранслужбы в осенне-зимний период, но я бы назвал это скорее коррекцией, связанной с уменьшением транзита через эту страну. А в чистом виде именно туристический поток, скорее всего, даже вырастет. И мы уже видим, что на майские праздники Турция занимает первое место по выезду за границу, за ней следуют Эмираты, Таиланд, Египет».

Число поездок россиян в Китай в первом квартале года составило 327 тысяч, что в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом. Поездки из России в Китай начали постепенно восстанавливаться. Вместе с тем растет и въездной туризм из Китая. Туристов из этой страны сейчас больше всего в России. Но в целом статистика еще далека от успешной, говорит вице-президент АТОР, генеральный директор компании «Академ-онлайн» Александр Курносов:

Александр Курносов вице-президент АТОР, генеральный директор компании «Академ-онлайн» «Классические туристические страны, откуда идет туристический поток, — это прежде всего Китай. По Китаю произошло значительное увеличение по сравнению с прошлым годом, это связано прежде всего с тем, что в первом квартале прошлого года еще были ковидные ограничения и китайские туристы не могли выезжать из Китая. Во втором квартале прошлого года ворота открылись, и поэтому пошел поток китайских туристов и китайского бизнеса в Россию. По остальным странам все в пределах статистической погрешности, особой динамики не видно. Цифры относительно небольшие, поэтому изменение на тысячу, на 2 тысячи человек в месяц кажется уже большим показателем. Как туризм — это прежде всего Китай, наверное, Иран, в какой-то степени Ближний Восток».

Заметный прирост числа поездок с туристической целью в первом квартале оказался и у Туркмении. За год число въездов из этой страны в Россию выросло в три раза — до 16 тысяч поездок. Но жители Туркмении чаще приезжают в Россию , чтобы навестить родственников. Выросло число поездок с целью туризма в Россию у граждан Турции — на 24% год к году, до 12,5 тысячи у граждан Германии — на 65% год к году.

Прирост числа туристов из Германии в АТОР связывают с тем, что по туристическим визам из этой страны в основном приезжают в гости к своим родственникам, реального турпотока из этой страны туроператоры не фиксируют. Классические туристические поездки в Россию в основном совершают граждане Китая, Ирана, Индии, ОАЭ и Саудовской Аравии.