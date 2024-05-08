Emirates посадит туристов на борту в новые премиальные кресла

Авиакомпания Emirates расширяет свою программу по обновлению интерьера на борту своих самолетов. В этот список включен еще 71 широкофюзеляжный борт, их перевозчик планирует использовать в ближайшие 10 лет.

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Под модернизацию попадут еще 43 Airbus A380 и 28 Boeing 777. В целом теперь программа обновления включает 191 самолет. Как сообщает перевозчик в пресс-релизе, в каждом из них поставят новые сиденья в первом классе, бизнесе и премиальном экономическом классе.

Посидеть в них можно уже прямо сейчас на выставке Arabian Travel Market в Дубае. Помимо тех самых кресел, здесь есть бар и душевая кабина с А380. А прихватить с собой можно мерч или модель флагманского аэробуса за 250 дирхам.

Туристы опасаются, что переоборудование флота выйдет им боком:

«Скорее всего, только на выставке и посидим, когда узнаем новые цены на рейсы после этого», – обсуждают новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Многих фотографии предлагаемой новинки с выставки не поразили:

«Кресла как кресла. Никакого вау-эффекта».

Два десятка переоборудованных двухпалубников А380 уже летает. А к лету в рейс выпустят первый боинг. Чтобы переоборудовать лайнер, перевозчику приходится снимать его с линии на пару недель.

Ранее TourDom.ru писал, что Emirates попросила у туристов терпения и пару дней, чтобы отойти от потопа в Дубае.