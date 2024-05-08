В Грузии изменятся правила въезда: что нужно знать российским туристам

С начала лета изменятся правила въезда в Грузию: теперь медицинская страховка на весь период пребывания в стране станет обязательной. Об этом напомнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в телеграм-канале.

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«Уже скоро, а именно с 1 июня 2024 года, изменятся правила въезда в Грузию», – говорится в сообщении.

Согласно поправкам в закон о туризме, начиная с 1 июня 2024 года иностранцы, прибывающие в Грузию без медицинской страховки, будут оштрафованы в размере 300 лари (около 110 долларов).

Отмечается, что для российских туристов, приобретающих туры через туроператоров, это изменение не станет проблемой, поскольку агентства автоматически оформляют страховку для своих клиентов. Однако тем, кто предпочитает путешествовать самостоятельно, придется самим заботиться о страховке.

Стоимость страховки

Минимальный пакет страхования должен включать покрытие на случай экстренных амбулаторных услуг в размере 5 тысяч долларов или евро, а также стационарное лечение на сумму до 30 тысяч долларов или евро.

Стоимость страховки зависит от условий страхования, возраста туриста, срока действия и других факторов. В среднем полис на 10 дней обойдется в сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей и покроет расходы на лечение до 5 тысяч долларов или евро. Страховку можно оформить на русском, английском или грузинском языках.

Штрафы

За нарушение этого правила предусмотрены следующие штрафы: 300 лари (около 10,2 тысячи рублей) за отсутствие страховки, 600 лари (примерно 20,4и тысячи рублей) за неуплату штрафа в установленный срок и 900 лари (примерно 30,6 тысячи рублей) в случае неуплаты штрафа спустя месяц после установленного срока.

Туроператоры добавили, что следует оформлять страховку не позже чем за пять дней до въезда в Грузию, чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе.

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