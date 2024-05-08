Российские туристы все чаще выбирают для путешествий Белоруссию

В Беларусь съезжаются туристы из разных регионов России. За год в стране побывало более пяти миллионов путешественников. На что вырос спрос у россиян, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына. К полудню у ратуши не протолкнуться. Все туристы собираются в центре города на историческом представлении. Именно здесь больше тысячи лет назад зародилась белорусская столица. Сегодня это место – обязательная часть экскурсий. Группа театралов и библиотекарей из культурной столицы России приехала оценить и культурную Беларусь.

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«Мы побывали в Национальной библиотеке Беларуси. Узнали много интересного. А ваша обзорная площадка, конечно, вызвала у нас восторг. И даже те, кто боятся ездить на лифте, поднялись и посмотрели», – рассказала турист из Санкт-Петербурга Елена Герасимова.

Второй популярный маршрут – исторический, по всей стране. Туристы приезжают посмотреть на сохранившиеся старинные произведения архитектуры. Беларусь называют страной замков. Раньше их было больше 130. Уцелело лишь десять.

«У нас Несвижский замок и Мирский замок. Собственно ради этого», – отметила турист из Москвы Ванда Вольвич.

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«Поедем на экскурсию в замки Радзивиллов. Очень хочется увидеть то, что осталось в Беларуси от прошлого. Хочется увидеть именно в преддверии Дня Победы эти места, которые пережили такие тяжелые годы войны», – поделилась турист из Москвы Татьяна Шачнева.

Супруги из Башкортостана в Минск приехали впервые, отметить день рождения мужа. Выбрали автопутешествие. И высоко оценили белорусские дороги.

«Мы на машине, нам очень удобно. Дороги у вас шикарные и природа красивая. Мы по России много поездили. А здесь мне нравится, что у вас каждые 15-20 км есть съезды и очень красивые места с беседочками, с кафешечками, с туалетами», – рассказали туристы из Башкортостана Эльвира и Альберт Мулаяновы.

На экскурсии подбирают людей по возрасту и предпочтениям. Молодежь чаще интересуют смотровые площадки и арт-объекты. Старшее поколение – культурные программы и санатории.

«Туристов стало намного больше, чем в прошлом году. Это видно и по количеству групп, которые отправляются, и по количеству экскурсий. Также часто спрашивают, куда можно сходить, где продается именно все белорусское», – отметил агент по туризму Юрий Тамкович.

У каждого туриста в списке местные подарки. Акцент на гастрономические наборы.

«Сала мужу куплю обязательно белорусского. Обязательно привезу конфеты ваши. Очень вкусный хлеб, который тоже мы в Москве покупаем. И от вас собираемся привезти», – поделилась турист из Москвы Татьяна Шачнева.

Чтобы увидеть, как создают эти продукты, путешественники приезжают прямо на заводы и фабрики. Основные компании-бренды страны открыты для промышленного туризма.

«Появились такие удобные торговые площадки, где собраны все белорусские товары. Очень удобно, чтобы за короткое время приобрести практически все, что производится в нашей стране», – заявил директор Национального агентства по туризму Беларуси Дмитрий Морозов.

Между Беларусью и Россией появились новые логистические маршруты. Это сказалось и на туристическом потоке. Теперь путешествовать между странами можно не только на машине, автобусе и поезде. Регионы связали и авиарейсы. Всего больше 10 направлений.