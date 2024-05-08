В марте ЮАР посетили 2,7 миллиона туристов из стран Африки

С января по март 2024 года ЮАР посетили 1,8 млн туристов из стран Африканского континента, что составляет 74,5 процента от числа всех путешественников, въехавших в страну за этот период. Об этом сообщает Pretoria News, партнер сети TV BRICS, со ссылкой на ежемесячный выпуск Статистического управления Южной Африки (StatsSA).

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В марте 2024 года въехал и выехал из Южной Африки 2 710 991 человек. В эту статистику вошли 776 848 граждан ЮАР и 1 934 143 иностранцев. Туристы из стран Сообщества развития юга Африки (САДК) составили 69,3 процентов (520 175) от числа посетивших страну граждан других государств.

Из Зимбабве в ЮАР приехали 170 579 туристов, из Мозамбика – 116 882, из Лесото – 73 121. На долю путешественников из других африканских стран, не входящих в регион САДК, пришлось 1,7 процента (13 123).

Власти страны указали на «заслуживающий внимания» рост интереса со стороны азиатских туристов.

«Азиатские рынки также продемонстрировали значительный рост: в общей сложности из региона прибыл 49 741 человек, что является больше на 25,4 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года», – говорится в сообщении StatsSA.

Страну в январе-марте 2024 года посетили 11 017 китайских туриста, что на 82 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.