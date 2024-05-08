Туристы девять часов просидели в Кольцово из-за задержки рейса до Шарм-Эль-Шейха

Уральские туристы не могут улететь в Турцию. В аэропорту Кольцово минимум на 8 часов задерживается вылет рейса ZF-1041 авиакомпании AZUR air в Анталью. Он был запланирован на 06:30, но перевозчик сдвинул отправку судна на 14:50.

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«На рейс ожидается 336 пассажиров, из них 73 несовершеннолетних, маломобильных граждан не заявлено», – сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Причина инцидента – позднее возвращение самолета с прошлого рейса. Пассажиры самолета стали жертвой веерной задержки. Накануне ночью Boeing 767, который должен перевезти пассажиров, долгое время не могли отправить в Шарм-эль-Шейх. Туристы, которые ждали рейс в Шарм-эль-Шейх, рассказывали, что вылет многократно сдвигали из-за дополнительного технического обследования борта.

На текущий момент воздушное судно уже прибыло из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург. После обслуживания борта в воздушной гавани туристы все-таки должны улететь в Турцию.

В случае длительного ожидания самолета перевозчик, согласно Федеральным авиационным правилам, должен предоставить пассажирам питание и гостиницу. Если он этого не сделает, турист может сам купить еду и забронировать номер в отеле, а в дальнейшем потребовать возмещения своих расходов.