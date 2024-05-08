Таиланд рассчитывает на сохранение динамики турпотока из России

Власти Таиланда рассчитывают на сохранение позитивной динамики туристического потока из России благодаря 60-дневному безвизовому режиму, несмотря на наступление низкого сезона, который продлится в стране с мая по октябрь. Об этом сообщило Министерство туризма и спорта Таиланда.

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По данным ведомства, королевство с начала 2024 года посетили 784,5 тыс. россиян, они заняли третье место по числу посещений среди иностранных туристов.

"На следующей неделе ожидается, что число иностранных туристов сократится с наступлением низкого сезона, однако свое влияние будут оказывать такие факторы, как безвизовое соглашение между Таиландом и Китаем, а также утвержденный безвизовый въезд для российских туристов на срок не более 60 дней, что будет способствовать укреплению доверия среди туристов, удобству при планировании поездок и побуждать авиакомпании увеличивать число рейсов", - говорится в сообщении министерства.

С 1 января по 5 мая в Таиланде побывали в общей сложности 12,6 млн иностранцев, благодаря чему экономика страны получила доход в размере 605 млрд батов ($16,3 млрд). Больше всего туристов приехало из Китая - 2,5 млн человек, на втором месте Малайзия - 1,6 млн. На прошлой неделе турпоток из России несколько снизился, в королевство въехали 27,2 тыс. российских граждан, что примерно в два раза меньше в сравнении с пиковыми значениями зимних месяцев. Тем не менее местные туроператоры уверены, что Таиланд останется привлекательным для российских туристов и в сезон дождей благодаря сезонным скидкам.

Согласно подсчетам ТАСС на основании данных Министерства туризма и спорта Таиланда, за минувший высокий туристический сезон, или за последние полгода, королевство посетили более 1,1 млн российских граждан. В 2023 году Таиланд принял 1,48 млн россиян, а турпоток из России вышел на допандемийный уровень. Ранее в управлении страны по туризму ТАСС сообщили, что в 2024 году Таиланд рассчитывает принять 1,6 млн российских граждан.