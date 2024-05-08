В странах Персидского залива запустят «арабский шенген»

По словам Халида Джасим аль-Мидфа, главы Управления по развитию коммерции и туризма эмирата Шарджа ОАЭ, делается это для поддержания уровня безопасности.

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«Это очень хорошая инициатива, и мы увидим положительный результат для региональной экономики», - уверен политик.

Новая турвиза будет называться GCC Grand Tours, она сделает путешествия в регион более удобными и доступными, сообщает Khaleej Times.

После ее запуска компании и туроператоры автоматически начнут внедрять комбинированные пакеты.

Как пояснила гендиректор Управления туризма Бахрейна Сара Бухиджи, гости могут приехать в их страну, провести здесь, допустим, три ночи и спокойно отправиться в Оман или Саудовскую Аравию.

Иными словами, весь регион Персидского залива будет охвачен одним турпакетом.

Ранее названы страны, в которые россиян пустят без загранпаспорта.