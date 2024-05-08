Загадочная рыба напала на российского туриста во время отдыха на Маврикии

Загадочная рыба напала на российского туриста во время его отдыха с женой на Маврикии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Lenta.ru

Уточняется, что супруги остановились в пятизвездочном отеле Lux Grand Baie. Отдыхая на пляже, россиянин зашел в воду и внезапно почувствовал сильную боль. Оказалось, что неизвестная рыба укусила его за пятку. Путешественник выбежал на берег и ужаснулся состоянию ноги. Он предположил, что морское существо могло оказаться ядовитым.

В итоге туриста доставили в больницу, однако врачи не поняли, как его лечить, и предоставили пострадавшему только антибиотики.

Ранее на Пхукете россиянин попался на том, что нелегально делал массаж за деньги. Он работал без разрешения, рекламировал свои услуги в соцсетях и продавал клиентам растительные лекарства.