Мечеть Карие в Стамбуле открылась для туристов после реставрации

Мечеть Карие в Стамбуле (бывший музей и христианский монастырь Хора) вновь открылась для богослужений и посещений туристами 7 мая. Реставрация длилась четыре года, сообщает РИА «Новости».

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В церемонии открытия принял участие по видеосвязи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В мечети прошло первое за 79 богослужение. Для верующих выделена центральная часть, женщины молятся в отдельном помещении.

Вход для туристов в настоящий момент бесплатный. Женщинам на входе выдают головные платки. В мечеть нельзя заходить в шортах и коротких юбках. Гости могут увидеть фрески с библейскими сценами.

Византийская церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре была построена в VI веке. В 1511 году, после завоевания турками Константинополя, стала мечетью. С 1945 по 2020 год являлась музеем. В бывшем монастыре хранится известная православным всего мира фреска «Воскресение Христово».

В 2020 году президент Турции Эрдоган сделал ее мечетью, как и собор Святой Софии. Первый намаз в Айя-Софии был совершен в июле 2020 года.