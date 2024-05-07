На Эверест теперь можно попасть только по специальному разрешению

Это решение принято в связи с растущим турпотоком, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду и природные ресурсы.

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Непал славится своими величественными горами, включая восемь из десяти самых высоких вершин мира. Ежегодно сотни людей стремятся покорить Эверест, особенно весной, когда погодные условия наиболее благоприятны. Однако растущий поток туристов и альпинистов негативно сказывается на экосистеме и биоразнообразии горных районов.

Решение Верховного суда было принято в ответ на петицию, поданную местным адвокатом Дипаком Бикрамом Мишра, который выступил за ограничение туристического потока и защиту природы. В своем обосновании суд отметил необходимость уважения мощи гор и принятия мер для соблюдения экологического равновесия. Было решено установить максимальное количество разрешений на восхождение, чтобы контролировать поток туристов и минимизировать негативное воздействие на природу.

Хотя решение суда было принято еще в конце апреля, оно было опубликовано только в этой неделе, но детали ограничений по-прежнему остаются неясными. Тем не менее, это шаг вперед в направлении более ответственного туризма и охраны окружающей среды в горных регионах Непала.