Отдых в Турции назвали неоправданно дорогим для европейских туристов

Удорожание туров в Турцию делает отдых на ее курортах чрезмерно обременительным даже для европейских туристов, не говоря уже о гостях из других стран, чьи финансовые возможности более скромные, пишет издание turizmguncel.com.

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Портал ссылается на исследование, проведенное в конце апреля британской компанией Which? Она проанализировала стоимость 4,5 тыс. турпакетов, доступных для бронирования туристам Великобритании на первую неделю августа в 15 европейских стран. Как выяснилось, ни один из турецких курортов в этом летнем сезоне не вошел в первую десятку по дешевизне. Туры в Турцию оказались для англичан в среднем дороже, чем в Грецию, Испанию, на Венецианскую ривьеру и Амальфитанское побережье в Италии, на Мальту.

«Затраты на персонал, а также еду и напитки в наших отелях заметно выросли. Цена на мясо стала почти такой же, как в Германии. На себестоимости алкоголя отразился высокий налог. Из-за увеличения издержек норма прибыли упала. В долгосрочной перспективе снижение рентабельности может негативно повлиять на способность Турции успешно конкурировать с другими туристическими рынками», – бьет тревогу Хамит Кук, главный советник президента Ассоциации турецких туристических агентств (TURSAB).

Турецкий эксперт в области туризма Барыш Озтюрк добавляет:

«Цены в туристическом секторе выросли во всем мире, но в Турции – особенно резко. В зависимости от валюты, в которой номинирована стоимость туров, – до 50–60%».

Причиной этому называют инфляцию, в апреле, например, она составляла в годовом выражении 69,8%. Кстати, стоимость летнего отдыха для самих граждан Турции увеличилась на 105%, приводит последние данные turizmguncel.com.

Отметим, что на этом фоне рост среднего чека в России на отдых в Турции примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, конечно, вряд ли может радовать наших туристов, однако выглядит относительно гуманно. Турецкие отельеры даже снизили контрактные тарифы в евро для российских туроператоров на летний сезон, но из-за падения курса рубля туры всё равно обходятся дороже, чем годом ранее.