В Дубае борются с комарами, расплодившимися после потопа

В Дубае борются с комарами, популяция которых выросла. Проблема усугубилась после проливных дождей и потопа в апреле, сообщают местные СМИ. Насекомые не только доставляют неудобства местным жителям и гостям, но и переносят опасные болезни.

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Чтобы решить проблему, власти откачивают воду с затопленных территорий, ставят специальные ловушки и обрабатывают места, где много комаров, специальным раствором с инсектицидами, который уничтожает личинки.

Журналист портала TourDom.ru, который сейчас находится в Дубае, подтверждает: проблема есть. Он встречал комаров как в своем отеле, так и за его территорией.

Параллельно некоторые гостиницы начали бороться с насекомыми своими силами, сообщают подписчики «Крыши ТурДома»: «Комаров не видела, но их в отеле так мощно травили, что мне всю ночь было плохо от того, как обработали номер и террасу». Есть и те, кто не сталкивался с насекомыми. Так, одна из подписчиц рассказала, что у бассейна ее отеля и на набережной неподалеку комаров не замечала. Другие пользователи предположили, что там проблема не так заметна из-за ветреной погоды.

Дубайские власти предупредили, что комары могут переносить лихорадку денге, малярию и вирус Зика. Чтобы защитить себя от укусов, туристам нужно носить брюки и кофты с длинными рукавами светлых цветов, обрабатывать открытые участки кожи репеллентами и попросить в отелях установить оконные или дверные сетки.

Ранее TourDom.ru писал, что цены на туры в ОАЭ серьезно упали – вдвоем можно отдохнуть за 80 тыс. руб.