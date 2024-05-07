Российские туристы стали экономить на отдыхе в Турции

Согласно отчету аналитиков АТОР по Турции, российские туристы все чаще предпочитают простые четырех- и пятизвездочные гостиницы в Турции. Ранее они предпочитали более дорогие варианты размещения.

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По данным аналитиков, спрос на стандартные пятизвездочные отели без люксов среди туристов из СНГ увеличился на 50-60%. Это связано с увеличением стоимости отдыха из-за инфляции в Турции.

По мнению директора сети отелей Swandor, отели такого класса, как Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace и Kemer с пятью звездами, пользуются большим спросом среди россиян, несмотря на увеличение цен на проживание.

Кроме того, российские туристы все чаще выбирают отели премиум-класса, но останавливаются в них на короткий срок.

Также россияне активно бронируют отели на поздние месяцы туристического сезона в Турции, чтобы воспользоваться дополнительными скидками.