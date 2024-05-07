История с застрявшими в Хургаде россиянами подошла к концу

По словам одной из туристок, они вынуждены были оставаться без доступа к воде несмотря на то, что некоторые из них путешествовали с детьми. Не было ясности и по поводу времени отправления рейса в Москву.

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Женщина отметила, что их вылет неоднократно переносили, каждый час сдвигали. И только после полуночи 7 мая самолет смог взлететь из Египта в Россию и приземлиться в Шереметьево, пишет 360.ru.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что задержки рейсов авиакомпании AlMasria Airlines между Москвой, Самарой и Хургадой были вызваны техническими причинами.

Согласно информации от туроператора Coral Travel, пассажиры, ожидавшие задержанные рейсы, были размещены в отелях. В частности, это касается рейса UJ 602 из Москвы, который задержали почти на сутки, отметили в пресс-службе.

В столице авиакомпания также предоставила проживание тем пассажирам, которым это было необходимо, подтвердили в АТОР, ссылаясь на информацию от туроператора.

Ранее юрист поделился советами при потере документов на отдыхе, а также в Минтрансе рассказали, что должны знать туристы, планирующие поездку через Крымский мост.