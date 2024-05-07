Турецкая туркомпания не дождалась оплаты за экскурсию

Руководитель турецкой принимающей туркомпании и основатель тг-чата о Турции для турагентов Саид Бедель рассказал порталу TourDom.ru о конфликтной ситуации с партнером из России.

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Представитель турагентства «Инста Тревел» Денис Сиротко заказал у компании экскурсию в Каппадокию для восьми своих туристов, отдыхающих в Кемере и Аланье. Поездка должна была состояться 4 мая. Накануне российский турагент заверил, что деньги от клиентов получены и будут переведены в ближайшее время – «вопрос решит директор, который временно не на связи».

Поверив партнеру на слово, турецкая турфирма организовала тур. На месте, в Каппадокии, туристы пожелали совершить прогулку на воздушном шаре и были неприятно удивлены, что за это нужно доплачивать по 250 долларов с человека, как и за обеды, – по 15 долларов. «Инста Тревел» заказывала самую дешевую программу, и она была предварительно отправлена турагенту. При этом, как выяснилось, с туристов агентство взяло деньги за экскурсионный тур «всё включено», поясняет Саид. По его словам, Денис Сиротко сослался на организационную накладку – экскурсию клиентам продавала его коллега, Ева Минская, сумму за несостоявшиеся полеты на воздушных шарах клиентам вернут.

Турецкая туркомпания внесла 600 долларов за экскурсию, еще 120 долларов доплатила за питание туристов. Кроме того, для четырех человек, оставшихся ночевать в Каппадокии, за свой счет организовала размещение в гостинице:

«Оплаты от турагента так и не было, но мы не могли оставить людей ночевать на улице», – говорит Саид.

В свою очередь, представитель «Инста Тревел» Денис Сиротко в беседе с корреспондентом TourDom.ru сослался на то, что его клиентам не понравилась экскурсия:

«Мы не против внести оплату, но я попросил пересчитать стоимость, так как туристы потребовали частичный возврат».

Судя по информации в тг-канале «Инста Тревел», у компании два офиса – в Москве и Белгороде. По данным из открытых источников, ООО «Инста Тревел» зарегистрировано менее 2 месяцев назад, 14 марта. В отношении другой белгородской турфирмы с похожим названием, ООО «Инста тур» еще в прошлом году

возбуждено семь исполнительных производств, 10 декабря ее счета заблокированы по решению ФНС. По оценкам СМИ, компания оставила без отдыха более 400 человек и должна им порядка 10 млн руб. Учредитель «Инста тур» Александр Халаимов находится под следствием, но, по его словам, продолжает продавать туры через соцсети, «чтобы рассчитаться по долгам с туристами».