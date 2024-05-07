Российские туристы в майские праздники помогли турецким курортам превысить показатели

Майские праздники в России помогли Турции превысить этой весной прошлогодние показатели турпотока. Благодаря активности туристов из РФ, как сообщает газета Ekonomim, в 2024 году количество отдыхающих увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Есть и перспективы дальнейшего роста – бронирование на следующий период примерно на четверть выше, чем в 2023-м.

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Специалисты считают, что такой активный старт связан, в первую очередь, с совпадением по времени различных праздников. Помимо длинных майских выходных в РФ называют Пасхальные каникулы в европейских странах, а также Навруз, Праздник прихода весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

Есть и более весомые причины для роста – в этом году сезон начался раньше, в начале марта. В прошлом году старт пришлось отложить из-за последствий землетрясения, которое разрушило часть туристической инфраструктуры.

Основной наплыв отдыхающих турки ждут с мая. Глава Профессиональной ассоциации управляющих отелей Хакан Саатчиоглу считает, что российские праздники могут поднять заполняемость примерно на 16%, а в общегодовой перспективе показатель может достичь 80–85%, если учитывать бронирования из Европы.

Эксперты уверены, что оставшаяся часть сезона пройдет так же успешно, как и его начало. Например, в популярной у россиян Анталье ожидают 17 млн туристов за сезон. На Эгейских островах считают, что поток отдыхающих у них вырастет на 10% и достигнет 1,9 млн человек.

В начале апреля «ТурДом» писал, что в Турции открыли купальный сезон. Вода к тому моменту прогрелась до +19…+20 °C.