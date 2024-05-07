Туристы ждали вылета в Египет 19 часов

Туристы, застрявшие в минувший понедельник в Хургаде из-за проблем авиакомпании AlMasria, все же вернулись домой. C 18-часовой задержкой прибыл в Москву рейс UJ 601. Airbus A320 приземлился в Шереметьево вскоре после полуночи. Вскоре с опозданием в 19 часов от графика тот же борт отправился в обратном направлении рейсом UJ 602.

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«Вот туристам-то “повезло”! Одни почти сутки сидели на чемоданах, хоть и купались, возможно, периодически, а другие полностью потеряли день!» – обсуждают ситуацию подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Также в минувшую ночь на 5 часов отстал от расписания UJ 613. Он должен был прибыть в Москву из Египта еще до полуночи, но в итоге прилетел только ранним утром. Что касается ближайших вылетов авиакомпании, на онлайн-табло столичного аэропорта задержек пока нет.

Тем не менее туристы, у которых куплены туры с близкими датами вылета этой авиакомпанией, опасаются продолжения веерных задержек:

«Когда уже все устаканится-то? Смотришь уже второй день на эти онлайн-табло, переживаешь», – делятся впечатлениями в соцсетях.

Ранее TourDom.ru писал, что в Хургаде застряли сотни российских туристов. Еще один проблемный рейс египетской авиакомпании прилетел накануне с 20-часовой задержкой.