В Дубае началось нашествие переносящих опасные болезни комаров

В Дубае после рекордных ливней началось нашествие комаров, переносящих опасные болезни, в том числе лихорадку денге. Об этом сообщает Time Out Dubai.

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Уточняется, что власти страны предприняли меры по устранению очагов размножения насекомых. Они также намерены минимизировать случаи заражения по стране. Для этого правительство рекомендует гражданам и туристам носить светлую свободную одежду с длинными рукавами и наносить средства от комаров на открытые участки кожи.

Ранее власти Дубая заявили, что в эмирате не зарегистрировано ни одного случая заболевания холерой после сильных ливней. Кроме того, местные власти опровергли информацию о загрязнении воды в результате непрекращающихся дождей.

В конце апреля международный аэропорт Дубая вернулся к полноценной работе после обрушившихся на ОАЭ рекордных ливней. Представители авиагавани популярного курортного города заявили, что сбои, вызванные выпадением большого количества осадков, уже устранены.