Шри-Ланка передумала и оставила визы для россиян бесплатными

Власти популярной курортной страны Шри-Ланки передумали и решили оставить визы для российских туристов бесплатными. Об этом говорится в заявлении правительства государства, сообщает The Sunday Times.

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Уточняется, что бесплатные визовые услуги будут, как и прежде, получать граждане Индии, России, Китая, Японии, Малайзии, Таиланда и Индонезии. Представителям других стран придется платить 50 долларов за 30-дневную визу.

В начале апреля власти Шри-Ланки продлили бесплатный визовый режим для путешественников из семи стран, в том числе для россиян. С помощью этого пилотного проекта правительству предстояло решить, следует ли вводить его на постоянной основе. Но позже стало известно, что визы на Шри-Ланку должны стать платными для российских туристов с 1 июня.