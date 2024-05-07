Россиянка отдохнула в Турции и пожаловалась на плохое отношение к русским

Российская туристка отдохнула с подругой и двумя детьми в Кемере, Турция, и пожаловалась на плохое отношение к русским в отеле. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, они остановились в гостинице Limak Limra Hotel. Номера оказались уютными, с видом на море, однако нашлись и минусы.

«Алкоголь есть местного производства и импортный. Русским импортный наливают только после скандала», — возмутилась она.

Путешественница заметила, что к остальным иностранцам в отеле относились гораздо лучше, чем к русским.

«Это выражается в обслуживании официантами: к европейцам подходят, а к нам нет. Наливают напитки в стеклянную посуду», — объяснила она.

Туристка подчеркнула, что отдых стоил своих денег (136 тысяч рублей на четверых). Однако в эту гостиницу она больше не хочет возвращаться из-за дискриминации русских.

Ранее другая российская туристка отдохнула в Сочи за 267 тысяч рублей и пожаловалась на несколько неприятных моментов, которые она заметила в отеле. Россиянка высоко оценила питание и развлечения, но была разочарована платной доставкой еды в номер.